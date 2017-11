Poodidesse jõuab „Maalehe aastaraamat 2018”

Foto: Maaleht

Alates 30. novembrist on piiratud aja jooksul võimalik koos Maalehega osta Maalehe aastaraamat soodushinna eest – vaid 5,99 €! See asendamatu abimees on nõnda hea hinnaga müügil Coopi kauplustes, Selverites ja Prismades üle Eesti.