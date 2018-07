Poolas suleti sinivetikate vohamise tõttu 30 randa

Kolmapäeval sulgesid Poola terviseametnikud kuumalaine tõttu vohava sinivetika tõttu Läänemere ääres ligi 30 randa.

"Ujumine on keelatud kaheksas mereäärses rannas ning umbes kahekümnes rannas Gdański lahes, kuna sinna tekkisid sinivetikad," ütles Gdanski piirkonna terviseinspektor Tomasz Augustyniak AFP-le.

"Vetikas on mürgine ning tervisele ohtlik," ütles ta ning lisas, et nädal aega kestnud vetikate vohamine on pika kuuma tõttu eriti intensiivne.