Populaarne Saaremaa üritusteportaal saaremaasuvi.ee sulgeb uksed

2015. ja 2016. aastal lubati inimestel oma Facebooki lehele “Suvel on Saaremaal mönus” postitada suviseid pilte Kuressaarest ja Saaremaast, mida saadeti lõpuks kokku umbes 1000. Kõik fotod avaldati portaali Facebooki ja Instagrami kontol ja neid kasutati tänaseni Saaremaa turundamisel.

Allikas: Veebi- ja turundusagentuur Blender



Kokku lisati aastate jooksul veebisaidile pisut üle 10 000 ürituse (2018. aastal 2548 üritust). Kõige aktiivsemal ajal (juuni-juuli) tehakse ~45 000 lehekülastust nädalas.75% portaali külastajatest jõudsid portaali läbi Google otsingumootori. Hooaja tipus (juulis) otsiti ainult "saaremaa suvi" fraasi ligi 1600 korda. Võrdluseks "visit saaremaa" 350 korda. Erinevaid märksõnu, millega koduleheni jõutakse on ca 9000. Saaremaasuvi.ee on esimene veebileht kuhu Saaremaa külastaja maandub.Facebooki on fänne 8300 ja Instagramis 2850 (sh hashtag #saaremaasuvi on kasutatud 5276 korda).Saaremaasuvi.ee oli nomineeritud aasta alguses Saare maakonna turismiauhindadel tunnustusele "Aasta turismiturundaja”.2017. aasta suvel korraldati üliedukas Facebooki kampaania “Lähen suvel Saaremaale”, kus kutsuti ülesse saarlasi oma sõpru Saaremaale külla kutsuma. Iga kampaanias osalev inimene pidi vähemalt 25 sõpra kutsuma. Kampaania jõudis lühikese perioodiga ca 250 000 silmapaarini. Kokku kutsuti kampaaniaga Saaremaale 50 000 inimest.