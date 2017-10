Postkontoreid suletakse vähem, aga segadust jagub

Tänavu said postipunktideks Mäetaguse, Sangaste, Torma, Tõrvandi, Käina, Käru, Ahja ja Avinurme postkontorid. Neljas kohas, kus postipunkt juba tegutses, ei suudetud praeguse teenusepakkuja poe sulgemise või soovimatuse tõttu lepingut jätkata, mistõttu jäädi nendes külades ilma ka postipunktist.

Postipunkt sulgeti poodide sulgemise või nendepoolse lepingu lõpetamise tõttu Kõmsil, Kirblas, Ruusal ja Koongas.

Postipunkt tuli raamatukokku



Ida-Virumaal Mäetagusel ja Käru külas Raplamaal jõuti kokkuleppele postipunkti avamiseks raamatukogus.

„Kauplus ei võtnud vastu, neil on päev veel tihedam,” rääkis Mäetaguse raamatukogu direktor Tiina Tõnurist. „Ega ta maainimesele ideaalvariant ei ole, aga olen nüüd asjaga harjunud.”

Raamatukogutöö jaoks jääb uute kohustustega naisel ikka aega, aga nüüd on tarvis rohkem oma tegevusi planeerida. Raamatukogutöötaja räägib, et asi tuli vastu võtta kohalike inimeste pärast. „Inimestest on kahju. Kui hakata siit Jõhvi käima, on ikka ligi 20 kilomeetrit.”

Käru raamatukogu juhataja Ilme Säde oli postipunkti sisse kolimisele ligi aasta aega vastu, kuid pidi lõpuks siiski olukorraga nõustuma. „Kiirem on ja tööd on rohkem,” räägib Säde, kes sai Omniva pakutud hüvitisega teisele raamatukogutöötajale juurde 0,25 töökohta.

Talle valmistab meelehärmi see, et kogu asjaajamine käib paberil. „Pikalt on lubatud, et läheb elektrooniliseks, aga siiamaani käivad kõik maksed, tellimised ja pakid läbi Tallinna,” räägib Säde paberite täitmisest, mille postiljon järgmisel päeval pealinna saadab. „Maksed ei jõua õigeks ajaks kohale ning pakkidele tulevad koju topeltteated. Postkontoris käis asi läbi interneti, aga paberkandjaga on nagu sajand ajas tagasi.”

Omniva vastab, et postipunktide tarbeks arendatud tarkvara koos vajalike seadmetega on praegu viies postipunktis testimisel. "Sel aastal on plaanis uus tehnoloogia laiemalt kasutusele võtta, veel on jäänud läbi viia viimased testimised," teatab Omniva meediasuhete juht Mattias Kaiv.

Samas on Käru raamatukoguhoidja õnnelik, et üle ukseläve astub vahel ka mõni postipunkti kasutaja, kellele jääb boonusena mõni raamat näppu.

Postipunkt kaupluses või kommunaalettevõttes

Hiiumaal Käinas kolis postipunkt kohalikku jahipoodi. Küti Äri juhataja Kersti Tammerand ütles, et temal oli postipunkti tuleku üle hea meel: „Kliente tuleb juurde. Inimesed arvavad, et neil pole jahipoodi asja, aga ma müün muid asju ka.”

Küti Äris üksinda toimetav naine rääkis, et maakohas on äripidamine keeruline, kuid Omnivast igal kuul laekuva kindla summa eest saab poodi talvel siiski vee peal hoida. „Saan aru, miks postkontor kinni pandi, rahvast ju ka ei ole. Kahju, et sealt inimene koondati, aga minu pood jäi tänu sellele alles,” räägib jahipoe pidaja.

„Sõdisime, mis me sõdisime,” alustab Ülenurme vallavanem Aivar Aleksejev juttu Tõrvandi postkontori sulgemisest. „Poolteist aastat üritati peale suruda, nii kaua õnnestus tõrjuda.”

Postipunkti avamiseks kaaluti igasugu kohti, aga sobivat ei leitud. Kohalikus raamatukogus polnud ruumi. Pakiautomaati ei saanud Tõrvandisse vallavanema sõnul paigutada mingite Omnivale sobimatute parameetrite tõttu.

Nüüd on Tõrvandi postipunkt vallale kuuluvas kommunaalettevõttes OÜ Olme. Sealse kassapidaja töökoormus oli ajaga vähenenud ja nüüd saab ta postiga tegeleda. Tõrvandi postimaja ruumidele korraldati enampakkumine ja nüüd müüakse seal riideid.