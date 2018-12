Kuigi Eesti Post kurdab, et viimastel aastatel on kirjade saatmine vähenenud, teeb postiasutus üsnagi palju ka ise selleks, et kirju vähem saadetaks. Ilmekas näide on äsjased jõulupühad, mis on kaartide saatmise tippaeg, kuid markide puudusel või nende hankimise keerukuse tõttu jäi paljudel pühadesoov lähedastele ja sõpradele posti panemata.

Nii olid mõni päev enne pühi postmargid otsas mõlemas Tartu kesklinnas asuvas R-kioskis.