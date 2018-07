Põua jätkudes peavad lehmad talvel maisi, põhku ja USA heina krõmpsutama

Kui pikalt kestnud põuasuvele lõppu ei tule, söövad meie lehmakarjad talvel maisi, viljast tehtud silo ja võib-olla isegi Ameerika heina, kirjutab ERR uudisteportaal. Karjade vähendamise teed lähevad piimatootjad alles päris viimases hädas.

Alati on võimalik nii heina kui ka silo juurde osta. Samas on heinaga kehvasti ka meie naabermaades ja juba räägitakse, et siinsele heinale ihuvad hammast rootslased.

"Me pigem peame vaatama kuskile Ameerika Ühendriikide poole või kuskile sinna, et Ameerika Ühendriigid tavaliselt ekspordivad päris suurel määral lutserni heina Araabia riikidesse, Hiinasse suurte konteinerite ja suurte laevade kaupa. Võib-olla õnnestub sealt midagi endale osta, aga ma kardan, et siit lähiriikidest meil küll mingisugust reaalset võimalust hetkel ei paista," ütles Väätsa Agro juhatuse liige Margus Muld.

