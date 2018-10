Põuane suvi kuivatas kobraste kodud, sügisel on oodata suuremat tammiehitust ja üleujutusi

Loodusfotograaf Ingmar Muusikus on oma viimaste kuude rännakutel näinud hulganisti kobraste kuivale jäänud urusuudmeid. See seab aga nende elu ohtu.

„Nende urusüsteemi põhimõte on, et nad saavad siseneda pessa vee alt, ja kui veetase nii palju langeb, et pessa pääs jääb kuivale, on nad avatud kiskjatele, näiteks hundile või karule,” teab ta.

Paljud koprad on kuivaks jäänud kraavidel oma pesad maha jätnud ja suundunud vee otsingutele. Ent ega mujale kolimine ja vee otsimine pruugi ka kuigi lihtne olla, nende asustus on üsna tihe ja vabu territooriume pole võtta.