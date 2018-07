PPA täiskoormusel töötavates Tallinna teenindustes küündivad järjekorrad endiselt kahe tunnini

„Jaanipäevaks eesmärgiks seatud keskmiselt pooletunnisest ooteajast lahutab meid veel umbes kaks minutit - nii Pinna kui ka Tammsaare teeninduses oli juuni viimasel nädalal järjekord keskmiselt 32 minutit. See on varasematest nädalatest ja kuudest oluliselt parem tulemus ning jätkame tööd selle nimel, et ooteaega veelgi lühendada,“ selgitab PPA identiteedi ja staatuste büroo peaspetsialist Merlin Mängel.

„Dokumenditaotluste arv on jätkuvalt väga suur ja tegime juunis mitmeid ümberkorraldusi, et teenindustes ooteaega lühendada. Tallinna teenindustes, kus järjekorrad on kõige pikemad, käivad abis klienditeenindajad teistest prefektuuridest ja värbasime juurde kaks klienditeenindajat. Tänu töökorralduse muutmisele olid juunis Pinna tänava teeninduse 24st teenindusletist igapäevaselt töös 22-24 ja Tammsaare 35st teenindusletist 33-35 ehk mõlemad teenindussaalid töötavad peaaegu maksimaalse koormusega.“

Küllap on siis nii, et kui keskmiselt ongi ooteaeg 32 minutit, tuleb tihedamal ajal siiski arvestada vähemalt tunni, kui mitte kahega.

Maaleht asus venivate dokumenditaotluse järjekordadega "võitlema" kahe kuu eest, mil Tallinna Pinna tänava büroos ei jätkunud ootajate jaoks piisavalt istepaiku. Ühtlasi ei jagatud toona infot järjekorra liikumiskiiruse või teenindajani jõudmise võimaliku aja kohta - istu, oota ja looda. Järjekord oli kohati tund, kohati kaks tundi.

Kirjutisele lisandunud lugejakommentaarid näitasid, et teema tabas naelapead: kehva töökorralduse, närvilisuse ja absurdsete olukordade kirjeldusi saabus kui seeni pärast vihma.

HEA TEADA Kuidas dokumente taotledes aega kokku hoida?



E-keskkonnas varakult asju ajades tuleb ette võtta vaid üks teeninduse külastus, et dokument kätte saada. Teeninduspunkti külastamiseks ärge valige pikemate järjekordadega lõunatunde ja aega tööpäeva lõpus. Samuti on koormus suur nädala esimestel tööpäevadel ning vahetult enne ja pärast riigipühi. Kui vähegi võimalik, tasub tellida oma dokument mõnda muusse teenindusse Tallinnast väljas, kus asjaajamine võib võtta kokku vaid veerand tundi. Allikas: Siseministeerium Allikas: Siseministeerium