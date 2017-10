Ida-Virumaa Lüganuse vallavolikogu esimees Marja-Liisa Veiser sõnas, et kuna valimisliidu (Oma Valla Eest) moodustamise ajal veel Riigikohtu otsust sundliitmise kohta ei olnud, on nende valimisliidus praegusesse Lüganuse valda sisse kirjutatud inimesed.

Lisaks vallajuhtidele kuulub sellesse ka üle poole Lüganuse volikogu liikmetest, nende seas Veiser ise.

Ka Lääne-Virumaa Rakke vallavanem Andrus Blok, kes kandideerib Väike-Maarja vallaga ühisesse volikokku valimisliidus Koduvald, ütles, et nimekirja koostamise ajal oli veel lootus, et rahva tahtega arvestatakse ja sundliitmist ei tule.

Rakke soov oli ühineda naabriga – Järva maakonna Koeru vallaga, millega neid seovad tihedad sidemed, kas või seegi, et Koeru vallast käib sadakond inimest Rakkesse tööle.

Kuid ka Koeru osas on Riigikohus sundliitmise otsuse jõusse jätnud, nemad peavad ühinema koos veel kuue vallaga Järva vallaks.