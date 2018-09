Prangli liinil töötavat parvlaeva tabas taas rike

Leppneemest Kelnase poole suundudes purunes poolel teel ühe peamasina reduktoriõli jahutusvoolik. Selleks, et masin üle ei kuumeneks ja Pranglile jõudes oleks tugevas tuules kai äärde manööverdamisel võimalik kasutada kahte peamasinat koos vööripõtkuriga, pidi kapten Kaarel Oja jahutusprobleemiga peamasina välja lülitama ning saarele sõitma vaid sellega, mis töökorras oli.

Ilmaolud olid eile küllaltki halvad, puhus nii tugev edele- ja läänetuul, et Kelnase sadamas pritsis merevett hooga üle kai. Sildumiseks läks vaja laeva kogu olemasolevat manööverdamisvõimekust.

"Selle vea saime eile parandatud, aga kohe tuli uus peale - masinaruumis lakkasid töötamast ventilaatorid, mis masinatele vajalikku õhku puhuvad," ütles kapten ja ja selgitas, et praegu pole sellega veel hullu, saab sõita nii, et masinaruumi uksed on lahti, aga kui ilmad kurjemaks lähevad ja vett tekile pritsima hakkab, muutub asi halvaks.

Eriti hulluks läheb aga olukord siis, kui saabub pimedus, algavad sügistormid ja lumesajud ning hakkab tekkima jää.

"Paari kuuga saab meeskond siis kogu aasta stressikoguse kätte," ütles Oja. Samas kiidab ta Wrangö meeskonna kompetentsust - just meeskonnaliikmete kuni 40aastane meresõidustaaž ja -kogemus on suuresti see, mis laevaliini enam-vähem toimivana on hoidnud. Tegelikest jääoludest näiteks ei saa sadamas ju õiget pilti, ikka merele jõudes saab alles selgeks, mis tegelikult ümberringi toimub.

Seda, et üks väiksemat sorti lagunemine Wrangöl teist taga ajab, kinnitas ka Prangli saarevanem Terje Lilleoks. "Ea poolest on see laev alles lapseohtu, aga tervis on tal nagu vanal inimesel," võrdles Lilleoks Wrangöt inimesega.