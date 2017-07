Prangli saar otsib püsielanikke, pakkuda ka elukoht värskelt renoveeritud majas

"Otsime kahte noort, lastega perekonda, kes tuleksid elama maalilisse ja peresõbralikku keskkonda Prangli saarel. Elukoha oleme renoveerinud ja sinu jaoks korda seadnud," kirjutab Viimsi vald oma Facebooki lehel.

Prangli saar Tallinna külje all on Eesti kõige põhjapoolsem aastaringse asustusega saar, kus kolme küla peale on kokku u 100 elanikku ja säilinud aastasadade pikkune kaluriküla-kultuur.

Mida pakutakse?

Sümboolse tasuga eluaset valla poolt värskelt renoveeritud kollases majas (kaks korterit).

Internetiühendust.

Heatasemelist väikest kooli, kus lastega tegeletakse personaalselt.

Mõnevõrra raamidest väljas haridust, nt nutisport, varasügisel loodusõpetuse tunnid metsas, ujumine meres, praktilisi tegevusi.

Lastele on tasuta loovusring, kokandusring, judo-trenn.

Suurepärast puhast looduskeskkonda.

Läheduses on pood, raamatukogu, velskripunkt, käsimüügiravimitega väikeapteek, rahvamaja erinevate ringidega täiskasvanutele- käsitööring, kokandusring.

Aktiivne ja toetav kogukond

Hea ja stabiilne laevaühendus mandriga

Anna oma soovist teada ja saada lühikirjeldus perest enne 18.08.2017 aadressile info@prangli.ee.

Täiendava info saamiseks võta julgelt ühendust aktiivsete kogukonna liikmetega Terje +372 564 90 553; Carmen +372 569 44 238 või kirjuta info@prangli.ee