Prangli saarele uus pere leitud!

17. juulil teatas Viimsi vald, et ootab Prangli saarele elama kaht põhikooliealiste lastega peret, kellele pakutakse ühtlasi soodsalt eluruumi.

Tänaseks on sobiv pere leitud – tegu on neljalapselise perekonnaga, kes kolib Pranglile Sindist ja saab enda käsutusse kogu kollase maja.

Peres on neli last, neist kolm on koolilapsed, neljandal on aabitsate ja lugemikeni veel pisut aega.

Prangli rahvamaja juhataja Carmen Ott ütleb, et valikut teha ei olnudki väga keeruline. Mitmekümnest sooviavaldajast kutsuti Prangli saarele kohale kolm peret, ühega neist ongi nüüd vallal juba üürileping sõlmitud.

„Meile kuluks siia ilusalong väga ära,“ rõõmustab Ott selle peale, et valituks osutunud pere ema on kosmeetik. Isa on lõpetanud merekooli ja hakkab ilmselt tööle Wrangö liinil. Esialgu saab ta aga kaugtööna edasi pidada oma ametit Talllinna reklaamibüroos.

Viimsi abivallavanem Jan Trei peab kampaaniat igati kordaläinuks. Üürileping sõlmiti esialgu üheks aastaks, et pere, vald ja saarerahvas vastastikuses sobivuses kinnitust saaks. Trei sõnul annab aga noor, särav ja aktiivne pere lootust uuteks tuulteks saarel pikemaks ajaks.