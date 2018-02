Presidendi intervjuu kommentaariumis on sõna võtnud väikelinna jagu rahvast

Täna Maalehes ilmunud presidendi intervjuuga „On selge, et selline imekaunis maalapp tühjaks ei jää” pea sama suurt tähelepanu saavasse kommentaariumi on tööpäeva jooksul oma mõtted jätnud väikelinna jagu rahvast.

Lugejatele ja kommenteerijatele teeb muret maapiirkondade tühjenemine, milles nähakse süüd poliitikutel. Kommenteerijad usuvad, et maapiirkonna hõivavad peagi võõrtöölised ning eestlased muutuvad vähemuseks ning eesti keel sureb välja.

„Tahaksin küll, et maal oleks taas Tammsaare romaani ajastule iseloomulik Eesti Vabariik, mitte aga tühjenevad külad ja mõne sulase abil majandatavad mehhaniseeritud põllulahmakad. Varem või hiljem ostetakse seegi kribu-krabu meie käest võileiva hinna eest hiinlaste poolt ülesse ning tõenäoliselt on 50 aasta pärast eestlaste käes vähem kui 50% haritavast maast,” kirjutab LaululindP.

Populaarsetes kommentaarides arvatakse, et president on liiga optimismistlik ja naiivne. Need, kes avaldavad arvamust, et presidendi jutus on mõte, on kommenteerijate seas selges vähemuses. Presidendi sõnadele toetuse avaldajad kahtlustavad, et paljud vihased kommenteerijad pole intervjuud lugenud, vaid kommenteerivad ainult pealkirja.