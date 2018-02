Presidendi vastuvõtul pakutakse juubeliviljast küpsetatud rukkileiba

Eesti põllumehed, möldrid ja pagarid algatasid vabariigi sünnipäeva puhul pea kaks aastat tagasi aktsiooni „100 rukkipõldu ja miljon juubelileiba Eestile!“. Juubeliviljast küpsetatud leib jõuab homme ka presidendi piduliku vastuvõtu peolauale.

"Eestlasele on oma leib laual tähendanud iseseisvust ja väärikat toimetulekut. Vanasõnagi ütleb ju, et kelle leiba sa sööd, selle laulu ka laulad. Eks me taha ikka oma laulu laulda,“ ütles EV100 esimese rukkipõllu külvamisel rukkikuningas Hans Kruusamägi.

Vabariigi Presidendi pidulik vastuvõtt toimub homme pea 1500 külalise osalusel Tartus Eesti Rahva Muuseumis. Külalistele pakutakse ka sellel aastal parimaid eestimaiseid suupisteid. Presidendi kantselei peakokk Taigo Lepik on üks neist tippkokkadest, kes valmistab mitu suupistet kodumaisest rukkileivast. Taigo poolt suupistetes kasutatud leib on küpsetatud juubelipõldudelt lõigatud rukkist jahvatatud täisterajahust Leiburi pagarite poolt.

„Eesti põllumehed tegid kahe juubelile eelnenud aasta jooksul suure kingituse kogu rahvale. Usun, et rukkileib kui meie rahva üks püsiväärtuse kandjaid aitab Eestil jõuda ka teise sajani ja palju kaugemalegi,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

Aktsioon „100 rukkipõldu ja miljon leiba Eestile!“ algas 3. juunil 2016, kui Eesti Rukki Selts, Eesti Põllumeeste Keskliit (tänaseks liitunud Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojaga), Tartu Mill möldrite esindajana ja Leibur leivatootjana sõlmisid neljapoolse koostööleppe, mille eesmärgiks oli üle Eesti külvata vähemalt 100 rukkipõldu, nendel põldudel kasvanud viljast teha jahu ja sellest omakorda küpsetada Eesti juubeli tähistamiseks vähemalt miljon leiba.

Tänaseks on mitu aastat kestnud töö tulemusel vili salves, jahu jahvatatud ja juubeliviljast küpsetatud leib jõudnud Rukkipala näol poelettidele. Esimene miljonist juubelileivast lõigati 17. novembril 2017 samuti lahti Eesti Rahva Muuseumis. Ka juubeliviljast jahvatatud Tartu Milli rukki täisterajahu on kauplustes saadaval, et inimesed saaksid ka ise sellest erilise pühendusega viljast leiba küpsetada.