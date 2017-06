President jättis magusamaksu jõustamata

President Kersti Kaljulaid kuulutas täna välja kaheksa seadust, mille seas ei olnud seadust, mis kehtestaks nn suhkrumaksu.

Toiduainetööstuse liit, põllumajandus-kaubanduskoda ja kaubandus-tööstuskoda saatsid möödunud nädalal presidendile taotluse jätta välja kuulutamata magustatud jookide maksustamise seadus, sest see on põhiseadusvastane ja seaduse menetlemisel on eiratud hea õigusloome tava, kirjutas Äripäev. Samuti ei aita magusamaks vähendada ülekaalulisust ega mõjutada piimatoodete suhkrusisaldust, teatasid ettevõtjate liidud.

Siiski ei ole välistatud, et president kuulutab peagi välja ka suhkrumaksu kehtestava seaduse, kuna põhiseaduse paragrahvi 107 järgi on tal seadusega tutvumiseks aega kaks nädalat.

