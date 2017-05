President käis patrullkäigul Eesti–Vene piiril

Kolmapäeval külastas president Kersti Kaljulaid Eesti idapiiri, kus on valmimas 1,7 km tarastatud katselõik, mille eeskujul ehita­takse välja ülejäänud Eesti–Vene maismaapiir.

Hetkel katselõigul ehitustööd veel käivad, kuid juba praegu võib näha loomatõkkeaeda, Eesti Vabariigi piiriposti, viivitusaeda, kahe aia vahele jäävat jäljeriba ning patrullteed.

Katselõik otsustatirajada selleks, et eri maastikutüüpidel katsetada erinevaid tehnoloogilisi rakendusi, saavutamaks terviku puhul kohe parim tulemus.

Osa nüüdisaegsest piirivalvest on tehnosüsteemid, millest avalikkusele pikemalt ei räägita.

Loomad teatavasti riigipiire ei tunne ning seda on ehituse projekteerimisel arvesse võetud. Loomade vabaks liikumiseks jäävad teatud kohad.

Piirile lähemale, kui seda lubab hoiatusmärk, minna ei tohi ning patrulltee pole mõeldud matkarajaks. See on seaduserikkumine ja piiriposti kõrvale endast pilti tegema minna ei tohi.