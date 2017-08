President Kaljulaid avab Maapäeval EV100 sündmuste sarja

Kersti Kaljulaid avab laupäeval Vana-Võidus toimuval Eesti Külade XII Maapäeval sündmustesarja „EV100 igas külas“. Ühiselt istutatakse 20 pärnapuud, millele järgnevad presidendi kõne, kontsertetendus ning simman koos ansambliga Untsakad.

Pärnasalu istutavad president, EV100 juhtrühma esimees Toomas Kiho, Viljandi maavanem Erich Palm, Kodukandi juht Krista Habakukk, väliskülaliste ning võõrustava Vana-Võidu esindaja.

Kell 19 peab president kõne maapäevalistele ja avab „EV100 igas külas“: kontsertetenduse, mis annab ülevaate EV100 sünnipäevakingitustest ja pidudest. Üks kogukond igast maakonnast on selle tarvis teinud tutvustava video – täpselt sellise, mis nägu ja tegu on nende küla, milline saab olema nende EV100. Suurel ekraanil näidatavate lugudega vaheldumisi astuvad üles lauljad, tantsijad ja pillimehed. Ka nemad on kokku tulnud Eesti maakondadest, ka neil on EV100 jaoks oma lugu ja tegemised.

Vana-Võidus toimuv Maapäev on Kodukandi tähtsündmus, mis leiab aset üle aasta. Esimest korda on ligikaudu 400 maapäevalise võõrustajaks Viljandimaa. Maapäeva eesmärk on koondada oma liikmed, maakondade külade esindajad, koostööpartnerid ja võimuorganid ühistesse mõttetalgutesse maaelu arendamise teemal.

Toimuvad teemakojad ja debatt, pühapäeval annavad maapäevalised peaministrile ja maaeluministrile üle XII Maapäeva manifesti.