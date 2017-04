President Kaljulaid: kui eestlased mingit asja tõepoolest peaaegu üksmeelselt väärtustavad ja hindavad, siis on selleks kodumaine toit

Täna toimunud Eesti toiduainetööstuse XI aastakonverentsil andis president Kersti Kaljulaid üle kuldmärgi Eesti Parima Toiduaine 2017 konkursi võidutootele, milleks on Saaremaa Piimatööstuse Old Saare juust.

"Juba vanad eestlased oskasid kodumaisest toidust väga lugu pidada, sest millest muust, kui Eesti toidu heast kvaliteedist räägib kasvõi vanasõna „parim toit on teine eestlane“. Kui nüüd kraad tõsisemaks minna, siis enamasti kipub ikka nii olema, eriti praegusel infopaduvihma ajastul, et kui on kaks eestlast, siis on vähemalt kolm arvamust, neli tviiti ja viis Facebooki postitust ja neist kõigist tehtud kuus pealkirja erinevates online-portaalides, kus arvamused juba kardinaalselt lahknevad," rääkis Kaljulaid.

"Seda parem meel on mul siin täna teie ees seistes öelda, et kui eestlased mingit asja tõepoolest peaaegu üksmeelselt väärtustavad ja hindavad, siis on selleks kodumaine toit. Jätame selle teise eestlase nüüd kõrvale, aga kui sortimendis on olemas kodumaine toode, eelistatakse reeglina ikka seda ja mitte imporditud toitu," lisas ta.

President avaldas lootust, et nii on see täna, nii oli see ka eile ja nii on see ka kümne ja kahekümne aasta pärast.

Täna eelistab kodumaist toitu sissetoodule kolm inimest neljast. Nii oli see ka kakskümmend aastat tagasi. Aga kui toona eelistas imporditud toitu vaid üks protsent, siis täna on nende inimeste osa seitse korda suurem, rääkis Kaljulaid.

Ta tõi välja, et imporditud toit pole automaatselt kallim ja kättesaamatum. "Ma ei arva, et see oleks ohu märk, midagi negatiivset, kuid igatahes on see asi, millele toiduainete tootjad mõtlema peavad. Mõtlema sellele, et uuel põlvkonnal ja tegelikult reisimisvõimaluste avardudes ka üha suuremal hulgal neil, kes pole enam nii noored, ongi mitmekesisem maitse. Nad on – või meie oleme – reisides kogenud palju enam erinevate toitude maitset ja me tahame seda ka kodus uuesti kogeda. Kõike kogetut aga meie sortimendist leida pole võimalik."

Kaljulaid tõi välja, et oma konkurentsipositsiooni ja kodutarbija eelistust saavad meie toiduainete tootjad ära kasutada kahel viisil. "Esiteks oma sortimenti arendades. Ja teiseks aktiivsema tegevusega uutele turgudele minekul, nende tundmaõppimisel, kontaktide leidmisel."

"Meie toiduained on kvaliteetsed, meil on tootmispotentsiaali ja meie toiduainete tööstus saab seada endale ambitsioonika ülesande ja kasutama ära meie tugevused, et vähendada oluliselt praegust toiduainete ekspordi ja impordi 200 miljoni euro suurust negatiivset saldot," rõhutas president.

Kodumaise toidu eelistamine on midagi väga loomulikku. Paljudel puhkudel on see lihtsalt värskem, selle maitse harjumuspärasem, ökoloogiline transpordijalajälg väiksem jne. Kuid see pole kogu seletus, miks eestlased eelistavad Eesti toitu, sõnas Kaljulaid. "Ma olen täiesti veendunud, et suur osa Eesti toiduainetest ongi lihtsalt väga head. Eestlased, kes elavad mujal, veavad siit kohvritäite kaupa meie toitu mujale kaasa. Ja mitte ainult kilu ja leiba. Need on tooted, mille maitse on puhtam ja parem. Need on toidud, mis suudavad ka hinna poolest olla konkurentsivõimelised. Põhjamaine ja puhas maitse on see, mida me tahame ja mida mujalt palju ei leia," tänas president kõiki, kes Eesti toitu tarbivad nii kodumaal kui ka kaugemal.