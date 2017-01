Presidendi kantselei teatel ootab Kersti Kaljulaid sel aastal vabariigi aastapäeva pidulikule presidendi vastuvõtule umbes 1000 külalist. Kutsed saadeti välja 500 inimesele, keda oodatakse vastuvõtule koos kaaslasega.

Kantselei kommunikatsioonispetsialist Rika Margat ütles ERR-i uudisteportaalile, et kutsed on saadetud umbes 500 inimesele, keda oodatakse vastuvõtule koos kaaslastega. Ta rõhutas, et kutsutute lõplik ja täpne arv on veel lahtine.

Eelmisel aastal saadeti välja umbes 700 kutset. Kohale tuli külalisi koos kaaslastega ca 1000.