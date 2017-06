President Kaljulaid: mulle teeb haiget, kui ei tehta koostööd

"Mulle teeb väga haiget, kui ei soovita teha koostööd. Keeldumine ühinemisest on tegelikult soovimatus teha koostööd," leidis president Kaljulaid haldusreformist rääkides, et see soovimatus viib teinekord selleni, et tehakse halba oma piirkonna inimestele.

"Kui üritatakse liitumisega venitada viimase piirini, oodates sundliitmist, kaotatakse toetust," rõhutas Kaljulaid intervjuus Saarte Häälele.

"Minu jaoks on kõige toredam, kui seni vabatahtlikult liitunud valdadega rääkides on mulle öeldud kuidas kohalikud kogukonnad on muutunud pärast valla suurenemist aktiivsemaks, neil on tekkinud hea koostöö vallavalitsusega. Tähtis on see, et iga kogukond saaks teha oma piirkonnas sellist Eestit nagu tema tahab. Kui ma Eestisse tulin, siis tundus vabatahtlik koostöö omavalitsusega mõtteliinina, mille peale mõelda ja mida arendada. Praegu ma näen, et see on juba toimiv mudel paljudes kohalikes omavalitsustes. See teeb ainult head meelt. Ma ütlen selle kohta õmblusteta ühiskond," lisas Kaljulaid.