President Kaljulaid töötab sügisel Narvas kolmes jupis

Riigipea mullune lubadus oma kantseleiga Narva tööle minna on tõeks saamas.

President Kaljulaid tegutseb Narvas kolmes etapis: 28. augustist kuni 6. septembrini, 12. kuni 16. novembrini ja 26. novembrist kuni 1. detsembrini.

Kolmapäevasel briifingul Kadriorus presidendi kantseleis selgus, et presidendi Narva töölemineku kohta on Eesti ajakirjandus esitanud muu hulgas küsimusi, et kas riigipeal on Narvas ikka turvaline olla ja kas president Kaljulaid tõepoolest ööbibki sel ajal Narvas.

Turvameetmete üksikasjadest presidendi kantselei ametnikud rääkida ei soovinud, ent tõdesid, et need on tavapärased ning presidenti turvatakse ka siis, kui ta mujal Eestis käib. Narvas on oma spetsiifika, muu hulgas seetõttu, et kohapeale jäädakse pikemaks ajaks.

Väike külalistemaja

Oma Narva esimesel tööperioodil ööbib president ja kantselei personal külalistemajas Elektra, mis asub Paul Kerese tänaval. Tegemist on väikese majutusasutusega, mis asub VKG Elektrivõrgud OÜ peakontoriga samas hoones. Kogu 12 kohaga külalistemaja on selleks ajaks broneeritud.

Kodulehe andmeil maksab kahekohaline tuba ööpäevaks 45 eurot, suurem tuba 65 eurot. Kohvi saab seal kahe euro eest. Külalistemaja asub soodsas paigas Narva keskuses, ning Tartu ülikooli Narva kolledž, kus president kaaskonnaga hakkab kasutama nõupidamisruumi ja paari töökabinetti, on vaid jalutuskäigu kaugusel.