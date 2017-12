President külastab kolmepäevasel Lõuna-Eesti ringsõidul ühinenud omavalitsusi

Tänase, homse ja ülehomse päeva jooksul kohtub president Kersti Kaljulaid Tõrva, Otepää, Antsla, Rõuge ja Valga volikogu liikmete ning sealsete ettevõtjate ja kohaliku elu edendajatega.

„Kohalike omavalitsuste jaoks algas sügisel uus ajastu, mis külvas üksjagu segadust, aga lõi ka täiesti unikaalse võimaluse oma tegevuste revisjoniks. Volikogude roll on pärast oktoobrikuist piiride muutumist omandanud senisest palju suurema kaalu. Iga probleemiga enam vallavanema nööbist kinni ei haara ning ka lahendused sünnivad palju laiema arutelu tulemusel volikogudes,“ ütles president Kaljulaid kohalikest omavalitsustest rääkides.

Riigipea sõnul on omavalitsused jätkuvalt meie inimeste jaoks kõige lähem ja kõige tunnetatavam riigi esindus ning järgnevad kuud on võtmetähtsusega, kus loksub paika see, milline saab olema meie elu igas Eestimaa nurgas ilmselt üsna pikaks ajaks.

„Seepärast on ka minu sooviks järgmise aasta jooksul kõigis neis omavalitsustes käia, volikogude liikmetega kohtuda ja mõtteid vahetada,“ sõnas riigipea.

„Samas ei moodusta ega kujunda kohalik omavalitsus elukeskkonda ju mingis vaakumis. See sünnib eeskätt kohalike inimeste, meie kogukondade koostöös linna- või vallavõimuga. Hea keskkond sünnib siis, kui inimesed saavad ise sellesse panustada, seda märkab ja toetab omavalitsus ning seda, mis peab olema üle riigi ühtemoodi, kujundab keskvõim. Selline on 21. sajandi õmblusteta ühiskond,“ ütles president Kaljulaid.

Presidendi visiidi plaan, 19.-21. detsember Teisipäeval, 19. detsembril kohtub Vabariigi President Tõrva ja Otepää volikogude liikmete ja vallajuhtidega ning külastab Tõntso Agro OÜ-d ja Parmet AS-i.

Kolmapäeval, 20. detsembril toimub riigipea kohtumine Antsla ja Rõuge volikogude liikmete ja vallajuhtidega ning Vabariigi President külastab Antsla Innot ning Rõuge vabatahtlikke päästjaid.

Neljapäeval, 21. detsembril kohtub riigipea Valga volikogu liikmetega ja vallajuhtidega ja külastab Valga haiglat. Pärastlõunal kohtub president Kaljulaid Valga-Valga piiril Läti president Raimonds Vejonisega, kellega üheskoos külastatakse Valgamaa Kutseõppekeskust ning osaletakse seejärel Schengeni 10. aastapäeva tähistamisel.