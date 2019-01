PRESIDENT TUNNUSTAB | Andres Lindam on Virumaal hooliva põllumehe sümboliks

Vabariigi President tunnustab Andres Lindamit Valgetähe IV klassi teenetemärgiga.

Kui kahe aasta eest augustis süttisid firma peakorteris Hulja alevikus kütusemahutid, must suitsusammas oli näha vaat, et Rakvereni välja ning tules hävisid ka üheksa töötaja sõiduautod, valitses Kadrina vallas lausa lein.

Levis koguni kahtlus ja hirm, kas kohaliku põllumajanduse sümbolfirma ikka suudab palangu tuhast tõusta.

Loomulikult tõusti, ja vähe sellest – Lindami firma aitas töötajatel soetada tuleroaks läinud sõiduautode asemele uued. Ning veidi aega hiljem, kui tähistati Aru Põllumajanduse 20. sünnipäeva, said kõik 14 töötajat kingiks tuttuuued jalgrattad.

Kadrina valla inimesed valisid selle peale rahvahääletusel nii Lindami kui Aru Põllumajanduse just hoolimise eest aasta tegijaks.

Kui mõneski põllumehe peres on mureks, et lapsi põllud ei köida, siis Andres Lindami juhitud Aru Põllumajanduses on ametis ta pojad Karl ja Jakob. Esimene arendusjuhina, teine agronoomina.

Aru põllumehed on läbi aastate silma paistnud ka innovaatilisusega, julge tehnikasse investeerimisega. Just nemad ostsid Eesti esimese nelja roomikuga traktori John Deere 9RX, millel maksimaalvõimsuseks 670 hobujõudu. Kui masin mööda teid ühelt põllult teisele vurab, on jõulise iluduse uudistajail silmad suured.