PRESIDENT TUNNUSTAB | Kaupluseauto pidaja Õie Maiste toob toidu koju kätte

Nähtavus on täna ühtlaselt valge ning lumi paks, mistõttu keegi kaubaauto müüjat väikese hilinemise eest ei noomi.

“No mis see lumi teeb!” hüüab Õie rõõmsalt naisele, kes nendib, et ostukott on lund täis sadanud.

Mida külmem ja lumisem ilm, seda rohkem inimesi lavkat ootab. Enda autode lume alt välja kaevamine on ju tülikas, suvel on linna poodi pääsemine lihtsam.

Õie: “Iga ilmaga peab sõitma! Tädi ju küsib, et kas külmaga ikka sõidate. Kuidas siis öelda, et mitte?” Foto: Argo Ingver

Nagu linnas, saab viisakasse Ford Transitisse mahutatud kaupluses maksta pangakaardiga. Selle erinevusega, et ostja palub Õiel PIN-koodi sageli ise sisse toksida. Nagu pealinnas, toob Õie vajadusel komplekteeritud toidukoti koduukseni.

“Eks tegemist on päeva jooksul ikka, aga inimesed annavad palju jõudu tagasi. Hea on näha, et oled vajalik," ütleb Õie, kes satub viimasel ajal ise lavkarooli vähem, kuna korraldada tuleb viies maakonnas nädalas korra-kaks ringe tegevate autode tööd.

Kilogramm räime mehele, kes sattus lavka peatumise ajal mööda jalutama. Foto: Argo Ingver

Kalaletist autolavkaks

Mõni kutsub FIE Rait Marken nime all sõitvat lavkat endiselt kalaautoks, kuna ettevõtmine sai 20 aasta eest alguse Põlva turu kalaletist. Esmalt müüdi seal edukalt, aga konkurentsi tihenedes peeti targaks autoga kalad koju viia.

Kui külarahvas palus, et tooge juba piima ning leiba ka, muutus sortiment vaikselt külapoega võrreldavaks. Ühendust võtsid üha uued vallavanemad, kes palusid marsruuti laiendada.

Õie on oma kodu pununud Karilatsisse. Ka tema abikaasa sõidab FIE Rait Marken nime all kauplusautoga. Foto: Argo Ingver

Alles möödunud suvel pandi käima kaubaring Pärnumaal, kuna Tori kauplus sulges uksed. Sügisel tuli uus pood asemele, aga lavka sõidab ikka edasi.