PRESIDENT TUNNUSTAB | Margus Oopkaup: see uudis lõi tummaks!

Oopkaup sai rõõmustavast uudisest teada täna hommikul ja üsna üllataval moel. „Ajakirjanik Ester Vilgats kutsus mind ERRi Pärnu stuudiosse, et teha väike intervjuu. Mina tulin pahaaimamatult kohale ja siis öeldi selline uudis,” ütleb Oopkaup. „See lõi jalust ikka nõrgaks. See on uskumatu! Ma poleks iialgi sellise asja peale tulnud. See on ikka autasu minu fantastilistele näitlejatele. Sügav kummardus neile."

Margus Oopkaup on aastaid vedanud Pärnus erivajadustega inimestega näiteringe, ta kirjutab näidendeid ja lavastab neid. Ta on avaldanud näidendikogumikke ja luulet.

Eesti Punase Risti teenetemärgi on asutanud 1920. aastal Eesti Punase Risti Selts. Eesti Punase Risti teenetemärk antakse Eesti rahva huvides osutatud üldkasulike teenete eest ja elu päästmise eest. Eesti Punase Risti teenetemärgil on kuus klassi.