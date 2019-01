PRESIDENT TUNNUSTAB | Margus Timmo on võtnud Setomaa arengu oma südameasjaks

„Ta on kirju eluga mees, kellel on tohutult energiat,” ütleb üks Põlva ettevõtja. „Ta teeb ja jõuab palju, nii et tundub nagu tema ööpäevas oleks rohkem kui 24 tundi,” ütleb teine Timmot tundev inimene.

Mokornulgas Härmä külas on Margus Timmo ehitanud ja taastanud Timmo talu, mis juba vähemalt kuue põlve vältel kannab tema esivanemate väärtusi. Mees ise väärtustab looduslähedast elu, mida Setomaa võimaldab, ja väldib rahvarohkes Tallinnas käimist.

Ta alustas omal ajal Põlva lähistel Timmo tallidega, pakkudes ratsamatku ja lastelaagreid. Nüüdseks on hobused vahetatud busside vastu ning tema osaühing Kagureis viib kultuuri-, loodus- ja ajaloohuvilisi Setomaad avastama, küll ühe-, küll mitmepäevastel reisidel.

Ööbimiseks on aga Timmol Põlvas hotell Pesa, mis kannab Rohelise Võtme märgist. See tähendab, et seal pakutakse külalistele võimalikult naturaalset, puhast ja keemiavaba keskkonda. Hotellitoad on sisustatud täispuidust mööbliga, põrandaid katab naturaalne saareparkett, tekstiilid on võimalikult nahasõbralikud ja pesuained keemiavabad. Hotelli välisfassaadil on päikesepaneelid, mis panustavad sooja vee ja elektri tootmisse. Hotelli juures tegutseb ka minispaa Sõstar.

Mustad sõstrad on mehe viimaste aastate kireobjekt. Ta on istutanud maha tuhandeid sõstrapõõsaid ja rajanud mitme hektar jagu maheistandust. „Oma eeskujuga soovin julgustada teisigi inimesi võtta kasutusse tühjalt seisvad maad,” on Margu Timmo öelnud.