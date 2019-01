PRESIDENT TUNNUSTAB | Oleg Gross, kroonimata kuningas, kellest ei saa üle ega ümber

Grossi aina laienev kaupluste armaada võib meeldida või mitte, aga üle ega ümber sellest ei saa. Lisaks jätkuvale laienemisele, kulinaarse omatoodangu rohkusele ning rallispordi toetuseks suunatud rahalastidele on kahel viimasel aastal Rakveres kõneaineks Grossi vägevad peod, tema firma OG Elektra aastavahetuse tänuüritused, kuhu on oodatud iga viimane kui töötaja, et ainuomanik Gross saaks neile kõigile aitäh öelda ja patsi lüüa.

Kui aasta eest oli pidustuse nautijaid 1500, siis tänavu kogunisti 2500. Nende poolt üle Eestimaa Võrust Narvani, Keilast Viljandini viidud sõnum Olegi heldusest ja vägevusest hoiab töörahva näpud nobedatena kuni uute kohtumisteni.

Legendaarne Virumaa miljonär pole üksnes õpikunäide 1600 töötaja ja 63 kauplusega impeeriumi üles ehitamise oskusest peakorteriga pisikeses Tobia külas, vaid ka pidev praktik tõestamaks, et hästi läheb vaid sellel, kes laieneb, paigalseis on tagasiminek. Mullu avalikuks saanud Grossi firma töötaja keskmine brutopalk üle 900 euro kuus jätab paljud kuulsad kaupluseketid selja taha.

Majandusleht Äripäev nendib, et Oleg Gross on ainus ettevõtja kogu Äripäeva Rikaste TOPi ajaloos, kes on iga aastaga oma varandust vääramatult kasvatanud. „Keskmiselt on Grossi vara viimase 25 aastaga igal aastal kasvanud 6,9 miljoni euro võrra,” seisab kirjas.