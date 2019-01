PRESIDENT TUNNUSTAB | Teet Kallakmaa on tugev töömees ja julge jutumees

Vasikad elavad katusea all igludes – igaühel on oma onn. “Oleme kõik need hütid kokku ostnud, mis Eestis müüakse,” sõnab Kallakmaa. Tema kinnitusel on vasikate tervis sellest ajast peale oluliselt paranenud. No ja kui väga külm on, pannakse neile vest selga.

Kuigi põllumehel on mehelikke hobisid, eelkõige sport – jalgrattasõit ning suusatamine, lisaks mägironimine - ja ta on sageli ka ettevõttest ära, on tal kogu majapidamisest pilt sulaselge ning mees on võimeline igal hetkel vastama igale tema firma kohta käivale küsimusele.

Kallakmaa on sõnakas põllumees, kes ei varja, vusserda ega salatse. Kui on probleemid, ütleb välja ja analüüsib ka kohe nii nende tekkepõhjusi kui lahendusvõimalusi. Ka ei süüdista ta raskustes ilma ega muid asjaolusid, vaid vaatab ka oma tegemised üle, vajadusel vigadest õppides.