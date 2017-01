Foto on illustratiivne.

Pressinõukogu arutas kaebust Saarte Hääles ja Maalehes 9. novembril ilmunud artikli „Mehed krattisid põllufirmadelt mitu tonni kütet“ peale ja otsustas, et mõlemad lehed rikkusid head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Kuressaare kohtumajas toimus eelistung nelja noormehe üle. Artiklis on kirjas, et Lääne ringkonnaprokuratuur esitas noormeestele süüdistuse korduvates sissetungimistes põllumajandusühistute tanklatesse ja sealt kütuse varastamises.

Üks noormeestest kaebas pressinõukogule, et artiklis on nimetatud tema täisnimi. Samuti ei ole kaebaja rahul, et teda on seotud kuriteoga, milles kohus ei ole teda süüdi mõistnud.

Saarte Hääl selgitas, et artiklis ei ole kirjas, et kaebaja on süüdi mõistetud. Leht edastas kohtu ja prokuratuuri avalikku infot süüdistuse esitamise kohta ilma toimetuse kommentaarita.

Maaleht vastas pressinõukogule, et leht edastas kohtu ja prokuratuuri avalikku infot süüdistuse esitamise kohta ilma muutmata ja toimetuse kommentaarita.

Mõlemad lehed väitsid, et info kohtumenetluse kohta koos asjaosaliste täisnimedega on kõigile internetis avalikult kättesaadav.

Pressinõukogu otsustas, et lehed rikkusid ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.4., mis näeb ette, et ajakirjandus ei või inimest käsitleda kurjategijana enne sellekohast kohtuotsust. Pressinõukogu hinnangul on kaebuse esitaja mõistetud süüdi loo pealkirjas.

Saarte Hääl avaldas pressinõukogu otsuse 28. detsembril ja Maaleht 27. detsembril.