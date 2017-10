Prisma hakkab jõuliselt laienema. Avatakse paarkümmend supermarketit ja luuakse 400 uut töökohta

Soomlaste SOK kontserni kuuluv Prisma alustab veel sellel aastal jõulist laienemist, mille tulemusel peab viie aasta pärast praeguse kaheksa hüpermarketi asemel olema Eestimaal juba paarkümmend Prisma märgiga ostuparadiisi.

Prisma tegevjuht Jussi Nummelin märgib, et laienemise taga on veelgi ambitsioonikam plaan: saada tulevikus Eesti toidu- ja tarbekaupade jaemüügi turuliidriks. Ühe osana soovitakse avardada ka kauba kojuveo võimalusi ja mahtu.

Nummelini sõnul saab lõviosa uutest kauplustest olema supermarketid, kus saadaval lai valik toidu- ja esmatarbekaupu, ühtekokku 60 000 erinevat nimetust. Lähema viie aasta jooksul lubab Prisma lisaks senisele 800le luua ka 400 uut töökohta.

Praegu asuvad Prisma Peremarketi kauplused vaid Tallinnas, Tartus ja Narvas. Laienemise all peetakse silmas eelkõige poodide asutamist teistesse Eestimaa linnadesse. Siiski lubatakse ka Tallinnasse uusi kaubakeskusi.

Märksõna selle kõige saavutamiseks on Jussi Nummelini hinnangul kõigi tegevusahela lülide efektiivsuse parandamine. Lisaks laienemisele Eestis soovitakse turgu hõivata ka Venemaal, ennekõike Peterburis, ja võidelda sealsete kaubandushiidude Lenta, Magniti, O`Key, Maxi ja Retail Group'iga. Tulevikuvisiooni kohaselt peaks SOK Peterburi umbes seitsme miljardi euro suurusest jaekaubandusturu aastakäibest haarama paar-kolm protsenti. Eesti jaekabanduse aastane müügikäive on praegu 2,4 miljardit, Prisma osa selles piirdub umbes 200 miljoni euroga.

Omakorda Skandinaavia S Groupi kuuluva SOKi tegevjuht Jorma Vehviläinen on seda meelt, et lähematel aastatel tuleb välisturgude arendamisel keskenduda peaasjalikult Eesti ja Peterburi piirkonna jaekettide laiendamisele. Tõenäoliselt annab SOK ja selle Eesti tütarfirma Prisma lähemate aastate jooksul rohkelt tööd ka siinsetele kinnisvarafirmadele ja -investoritele, sest vajatakse sobilikus asukohas ärimaad uute kaubandushoonete rajamisel.

Üks osa uuendusest leidis aset just neil päevil – Prisma poodidesse toodi Suurbritannia suure kaubandusketi Tesco tooted. Aastal 1919 asutatud Tesco on tegelikult kogu Euroopa jaekaubanduses kolmandal kohal Carrefouri ja Lidli järel, tänavune prognoositav müügikäive ulatub 52,3 miljoni euroni. Tescol on Suurbritannias ja väljaspool kokku üle 6500 kaupluse.

Tiia Karu. Foto: AIN ALVELA

Prisma ostuosakonna kategooriajuht Tiia Karu kinnitab, et Eesti turule jõudnud Tesco tootesarjad on puhta, kvaliteetse ja tervisliku toidu musternäidised, need ei sisalda gluteiini, nisujahu, muna ega piima.

"Prisma eridieete ja toiduallergiaid arvestavate toodete valik suureneb Tesco toel ligi 200 uue nimetuse võrra," selgitab Karu. "Tootegruppide valikusse kuuluvad tee, küpsised, mahlad, juustud, kastmed, moosid, marmelaad, hommikuhelbed, šokolaad. Need tooted tõestavad, et tervislik toode võib olla ka väga maitsev, sest siiani pole see alati nii olnud."

Viimatisel kevadel jõudsid Tesco tooted Soome ning asjaosaliste kinnitusel on klientide tagasiside olnud positiivne, kõige enam hinnatakse kvaliteeti ja suurenenud valikuvõimalust.

Tesco tooteid tutvustatakse kui taskukohase hinnaga kättesaadavat Inglise luksust, selle keskmes öeldakse olevat maitse, seda nii sisus kui väljanägemises. Foto: AIN ALVELA