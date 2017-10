Probleemid Airbnb-ga: majutuskohti vahendav populaarne veebileht võtab omavoliliselt kliendi arvelt raha

Airbnb kaudu majutuse leidmine peaks olema lihtne ning üldjuhul ongi, aga hiljutine kogemus näitab, et probleemide tekkimisel oled kaitsetu. Ettevõte võib 15 tööpäevaks su raha broneerida.

Reisiportaal aitas mõne päeva eest sõbral registreerida end Airbnb kasutajaks ning broneerida majutust USAs. Sõber proovis algul end ise registreerida, aga tekkis mingi tõrge ning ta katkestas registreerimise, et hiljem jätkata.

Ilmselt oli see põhjuseks, miks Airbnb hakkas uuel registreerimiskatsel küsima nii isiku passi või ID-kaardi kui ka inimese enda fotot. Valikuliselt saab teha fotod oma kaameraga ja pildid üles laadida või teha pilt AirbNb veebilehe aknast arvutikaameraga.

Passiga on see häda, et avaleht on kiletatud ning see peegeldab tagasi. Tuleb jälgida, kuidas valgus passi leheküljele langeb. Passifoto nurgas on turvatempel, mis samuti peegeldab. Ka ID-kaardi foto on täis turvaelementide sigrimigri.

Sai proovitud nii mobiiltelefoni kui ka arvutikaameraga pildistamist. Pärast korduvat katsetamist jäi Airbnb rahule.

Alati tuli isikutunnistuse pildi lisamise järel teha ka inimesest endast pilt. Seegi sai tehtud ja Airbnb tunnistas selle mitmekordse pildistamise järel kõlbulikuks. Tõenäoliselt on isikutunnistuse ja inimese pildistamine vajalik selleks, et Airbnb tahab kontrollida, kas passil olev isik ja registreerija on üks ja sama isik.

Kui kõik oli korras ja ühtegi veateadet Airbnb ei andnud, sai lõpuks teha broneeringu. Summa oli päris suur – 360 eurot. Airbnb saatis kirja, et kõik on korras ja raha on arvelt maha võetud. See oli õhtul kl 20.

Kl 02.00 tuli uus kiri, et kui klient ei lae kuue tunni jooksul üles uut isikutunnistuse fotot, broneering tühistatakse.

Kl 08.00 saatis Airbnb uue kirja: broneering on tühistatud. Kl 08.30 laekus järjekorde kiri, mis teatas, et raha võeti krediitkaardilt maha ja see tagastatakse 15 tööpäeva jooksul.

Ettevõtte seesugune käitumine kahjustab kliendi huve, aga midagi teha ei saa. Tuleb vaid oodata, kas Airbnb tagastab raha või mitte ning proovida pärast uue dokumendi pildistamist uuesti broneerida.

Võimalik, et Airbnb ei pidanud endiselt registeerijat nii-öelda turvaliseks ja ei usaldanud passist ning inimesest tehtud fotosid, kuigi need vastasid veebilehe teatel vahetult pärast pildistamist nõuetele. Ja visuaalselt polnud fotodel midagi viga. Paremaid polnudki võimalik teha. Kui probleemiks oli passi või ID-kaardi fotol olevad turvaelemendid, siis neid ei saa sealt ju eemaldada.

Mida edasi teha?

Kurbloolisus on see, et justkui ei saagi midagi teha. Airbnb lehel ei saa kaebusi esitada. Lehel on küll Help Center, aga seal on tüüpvastused. Otse ettevõttega ühendust saada pole võimalik. Ühtegi meiliaadressi ei ole, kuhu küsimus saata. Samuti pole telefoninumbreid.

Selgub, et Airbnb ongi seesugune ettevõte, mis ei suhtle oma klientidega otse. Näiteks Amazon, millel on kümneid miljoneid kliente, vastab otse iga kliendi küsimusele, annab soovitusi ja otsib kiirelt lahendusi, aga Airbnb peidab end kliendi eest ära ja mängib tugevama õigusega.

Kõigepealt raha, siis veel üks turvakontroll

Probleemile lahendust otsides leidis Reisiportaal veebilehe airbnbhelp.com. Selgub, et ettevõtte seesugune käitumine on globaalne probleem. Airbnb võtab näiteks klientide pangakontolt enne raha ära ka siis, kui broneerimisprotsess pole veel lõppenud ja nõutakse veel mõne turvanõude täitmist.

Näiteks kirjeldas üks inimene, kuidas ta läbis kõik kontrollastmed (e-kirjaga ja mobiili kaudu) ja tuli broneerimise ning maksmise koht. Klient tasus summa ära.

Alles pärast seda teatas veebileht, et läbida on vaja veel üks aste – tuli teha foto juhiloast. Inimene proovis veebikaameraga juhiloast pilti teha, aga süsteem tõrkus ega jäänud tulemusega rahule. Niimoodi proovis ta neli tundi, aga tulemuseta.

Raha oli aga läinud. Inimene kirjeldas, et ta pole juhiloa kontrollimise vastu, aga seda ei tohiks teha pärast arve tasumist. Tema sõnul on see nagu raha röövimine ja siis minema jooksmine. “Seega rööviti mind sisuliselt minu enda majas päise päeva ajal,” kirjutas ta.

Kannatanu on Austraalia kodanik ja ta tegi kirja oma riigi valitsuse liikmetele, et seesugune internetipettus lõpetataks ning Austraalias keelataks Airbnb tegevus. “Ärge tehke Airbnb-ga mingisugust tegemist – nende tegevus võidakse lõpetada!” kirjutas ta.

Samasugune probleem on olnud paljudel Airbnb kasutajatel. Airbnbhelp.com lehel saab nendega tutvuda.

Telefoninumbrid, kust abi küsida Teoreetiliselt ei saa seesuguse laia kasutajaskonnaga veebileht tegutseda nii, et klient abi ei saa ning on kaitsetu. Reisiportaal otsis veebist teavet, kas on mingigi võimalus ettevõttele helistada või kirjutada. Midagi ikkagi leidus.

Airbnbhell.com lehel kirjutatakse, et neid numbreid otsivad kliendid tihti, aga ettevõte on teinud endast kõik, et neid varjata.

AirBnB klienditeeninduse number on USAs 1-855-424-7262, aga kõne ooteaeg on keskmiselt 7-12 minutit, kirjutatakse Airbnbhell.com lehel. Kohaliku kõne eest raha ei küsita.

Võib proovida helistada ka USA numbril 1-415-800-5959.

Suurbritannias soovitatakse helistada numbril 02033 181 111.

AirBnB eelistab ise suhelda klientidega sõnumilehe kaudu, aga sealt abi saamine vähemalt pakilistes küsimustes on lootusetu.

AirBnB peakontori postiaadress on Ameerika Ühendriikides 888 Brannan St., Floor 4, San Francisco, CA 94117.

