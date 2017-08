Prokuratuur: Jõhvi vallavalitsuse endine liige varastas diivani

Üle aasta kestnud uurimine tuvastas, et 2014. aasta sügisel omastas Jõhvi vallavalitsuse endine liige Kairi Soomer vallale kuuluva mööbli, kuid prokuratuur lõpetas kriminaalasja, pidades otstarbekaks Soomerit kriminaalkorras mitte karistada.

“Kõnealune kriminaalmenetlus on tänaseks lõpetatud. Kriminaalmenetluse käigus tuvastati, et endine Jõhvi vallavalitsuse liige oli ametist lahkudes võtnud endaga kaasa vallale kuuluva diivani ja tugitooli kogumaksumusega pisut üle 900 euro. Kuivõrd tegemist on varem kriminaalkorras karistamata inimesega ning mööbel tagastati vallavalitsusele, siis lõpetati kriminaalmenetlus oportuniteedi põhimõttel,” ütles Põhja ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Kaarel Kallas Põhjarannikule.

Tema sõnul tähendab see, et prokuratuuri hinnangul on piisavalt tõendeid Soomerile kriminaalsüüdistuse esitamiseks, kuid “asjaolusid arvestades ei ole isiku kriminaalkorras karistamine vajalik, et suunata teda edaspidi õiguskuulekale käitumisele”.

Oportuniteediga määrati Soomerile kohustus maksta riigituludesse 1200 eurot.