PROOVISÕIT | Välise iluga kütkestav Peugeot GT Plus

Ilmselt pole üllatus, et Peugeot suudab auto välisilmega päris suures piires mängida ning mitugi klienti just välise ilu kütkesse jätta. Nüüd tuli platsi 308 GT-Line. Ühesõnaga, mitte päris GT, aga eemalt sellena näiv auto.

Kui lisaks niinimetatud tavalisele tarvitada veel niinimetatud eriversiooni Plus, on uus 308 vägeva välise veetlusega maanteeliikur. Mitte liialt kogukusse investeerinuna jätab ta mulje, et on kiire, vilgas, aga ka pigem ohutu.

Kiirendamist iseloomustavatele kujundusjoontele aitavad kaasa sportliku lihviga ninaosa, nõndanimetatud laia mehe tagaosa koos mõjusa välimusega summutitega, aga ka 18-tollised valuveljed. Sama joon jätkub ka sisemuses, kusjuures sportlikud istmed on kindlasti sõitja „ihule“ lähemal kui bossid summutiotsad.

Välise lihvi võrgus

Ehk, nagu viimasel ajal poliitikute kõnepruugis kohtab: asjad ei pea mitte ainult õiged olema, vaid ka sellistena näima. Perforeeritud naha ja GT-Line logoga nahkrool, roostevaba kattega pedaalid ja ukseläved. No ja siis veel kokkuklapitavad soojendusega küljepeeglid.

Juhi abimeestest võimaldab valik maksimumi, tähtis on vaid, et rahakott ka niisugust autot võimaldaks: aktiivne sõiduraja ja pimenurga jälgimissüsteem, liiklusmärkide tuvastuse süsteem, automaatne hädapidurdussüsteem, kallakult startimise abi, esimesed ja tagumised parkimisandurid, tagurduskaamera ning automaatne kaugtulede ümberlülitamine.

Läbimurre on ka tulede endi osas. Kui mu kuus aastat vana 508 valguspark lausa närbub, kui pimedal õhtul vihmamärga asfaltteed näeb, siis uuel 308-l on siin täiesti uus LED-hingamine.

Gaasi saab anda küll

Välisega tegelemisega on Peugeot suutnud jõuda nõnda kaugele, et sõitmist ennast nagu ei pane tähelegi. Aga tegelikult on mõnus, hobujõude sisaldab üks mootorivalikuist näiteks 150 ja kulutab nende toitmiseks kuni 4 liitrit diislikütust 100 kilomeetri kohta. Hobujõulatti alla lastes on aga võimalik jõuda vaat et kolme liitrini 100 kilomeetri kohta.

Müüja reklaami kohaselt on 308 GT-Line Plus saadaval hinnaga alates 18 900 eurot, see tähendab 130 hj PureTech bensiinimootorit 6-käigulist manuaalkasti. Aga see päris-GT? Jah, on ka veel 308 GTi, mille hind 30 900 eurot.