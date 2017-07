PROOVITUD: Isejuhtiv buss suriseb tasa ja veereb tüünelt

Laupäevast saab Tallinnas Mere puiesteel uudse väikebussiga lühikest sõiduotsa proovida.

Valge-roheline bussike, mis oma kandilise kerega meenutab pigem golfikäru, saab rahvast täis. See on üks kahest isejuhtivast Easymile sõidukist, mis tänasest kuni augusti lõpuni teevad soovijaile tasuta sõitu Tallinnas Mere puiestee algusest kuni Kultuurikatla-lähedase peatuseni.

Valge särgiga reisisaatja on ka bussis, lisaks temale mahub sõitma kaheksa inimest. Istekohti on tegelikult kuus. Et buss sõitma hakkaks, tuleb lihtsalt vajutada ukse juures olevale nupule, mis sulgeb uksed. Kõlab kellahelin ja sõiduk võtab hääled sisse.

Ülemine roheline nupp sulgeb ja avab seestpoolt isesõitva bussi uksed

Sõit käib vaikselt, elektrimootor suriseb tasakesi ja pisike masin veereb pehmelt edasi oma kummide sahinal. Tema marsruut on ette määratud. Kuna trammid Mere puiesteel praegu ei sõida, siis on seda ära kasutatud ja moodustatud ajutiste piiretega isejuhtiva bussi jaoks eraldi rada. Raja serv on täis stopp-märke ja hoiatussilte, et tavasõidukid sinna ei tuleks (paar nädalat toimunud katsetuste käigus on sedagi juhtunud).

Osa rajast kulgeb kitsas lõigus, kus trammi kontaktliine kandvate postide ja rajaserva tähistuse vahel kahaneb bussi kiirus teosammuks. Siis võtab ta jälle hoogu juurde ja veereb oma peatuspaika, mis asub enne Viru ringi üle tee kulgeva sebra juures.

Muidu aga on sõit isejuhtiva bussiga täiesi üllatustevaene, oma marsruudi läbib ta sõitja jaoks üllatavalt ruttu, vaid mõneks minutiks seda lõbu jätkuski.

Praegu sõidavad kaks bussikest koos, üksteise sabas, kuid see võib veel katsetuse käigus ka muutuda. „Meie õpime, bussitootja õpib,“ ütleb busside operaatorfirma, muidu militaartehnoloogiaga tegeleva Milrem AS ekspordidirektor Gert D. Hankewitz. Päris liiklusesse neid busse tema sõnul lasta ei saa, sestap on nende jaoks korraldatud eraldi rada, kuhu teisi sõidukeid ei lasta.

Tegemist on Eesti EL eesistumise puhul korraldatud pilootprojektiga. See on ka üldse esimene kord, kus isejuhtivale sõidukile on kõlge kruvitud Eesti numbrimärk. Seetõttu päris ajalooline sündmus. Isesõitvatest elektriautodest ja bussidest oodatakse suurt tehnoloogilist läbimurret, mis võib kaasa tuua ka ühiskondlikke mullistusi — jäävad ju sedasi potentsiaalselt oma harjunud tööta nii takso- kui veokijuhid. See on ilmselt Eestis väga kauge muusika, aga algus on tänasega tehtud.

Laupäeval sõidavad isesõitvad bussid Mere puiesteel kella 15.30ni, pühapäeval nad puhkavad. Esmaspäevast algab ndende liiklus 8.30–17.30. Piletit osta pole vaja, sõit on tasuta. Võib aga ennustada, et huvilisi on palju ja kaks bussikest täituvad proovisõidulistest kiiresti.

Isejuhtiva bussi sõidurada Tallinnas Mere puiesteel on on selgelt piiratud Foto: Argo Ideon