Prügifirma küsib raha seitsme aasta taguse tühisõidu eest

Kui AS Eesti Keskkonnateenused prügiveo üle võttis, tuli neilt Tammele pakkumine leping sõlmida. Kaasas oli ka veograafik. “Nad käisid jõuga peale, et pean teenuse võtma. Ütlesin, et mul on vallast vabastus ja ma ei soovi nende teenust, viin prügi ise minema. Nemad sellega ei leppinud ja saatsid prügiauto ikkagi kohale,” väidab Tamm.