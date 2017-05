Pühalepa ja Emmaste ei lase end vabatahtlikult sundliita

Pühalepa vald ja Emmaste vald ei lase end vabatahtlikult sundliita ning esitasid vabariigi valitsusele põhjendused, miks soovivad jätkata iseseisvalt.

Veebruaris tegi vabariigi valitsus ettepaneku ühendada Emmaste vald ja Pühalepa vald Käina valla ja Hiiu valla ühinemise järel tekkiva Hiiumaa vallaga. Aega vastamiseks oli kolm kuud ja tähtaeg kukkus eile.

Nii Pühalepa vald kui Emmaste vald esitasid põhjendused, miks soovivad jätkata iseseisva omavalitsusena. Pühalepa vallavolikogu aseesimees Antti Leigri ütles Hiiu Lehele, et põhjused, miks vald ühineda ei soovi, on majanduslikud, aga arvesse võeti ka vallarahva arvamust, kes ei toetanud omavalitsuste ühinemist. Leigri viitas, et Pühalepa on praegu Eesti 37 keskmisest rikkama põhituluga valla hulgas ning võimeline iseseisvalt korraldama ja juhtima kohalikku elu ning täitma seadusest tulenevaid ülesandeid juba praegu.

Kui aga vabariigi valitsus viib ellu lubaduse ja parandab omavalitsuste rahastamispõhimõtteid, paraneb valla haldusvõimekust veelgi. Emmaste vallavolikogu esimees Ülo Kikas ütles, et vald taotleb jätkamist iseseisva vallana, kuna see läheb väga korda kohalikele elanikele ning haldusreformi eesmärki arvestades ei ole Emmaste valla kui haldussuutliku valla sundühendamine otstarbekas ega vajalik. Emmaste valla ühendamine teiste valdadega üheks ülehiiumaaliseks vallaks aga kätkeks endas Emmaste jaoks hulganisti ohte, eelkõige väikese arvu volikogu mandaatide ja keskusest kaugema asendi tõttu.