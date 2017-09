Pühapäeval kuulutatakse välja parim mahetootja ja -toode

Pühapäeval Eesti Vabaõhumuuseumis toimuval leivapäeval selguvad konkursside „Parim mahetootja 2017“ ja „Parim mahetoode 2017“ võitjad. Leivapäeva külastajad saavad valida ka oma lemmikmahetoote.

"Oleme uhked, et juba ligi 18% Eesti põllumajandusmaast on mahepõllumajanduslikus kasutuses. Oleme selle näitaja poolest üks Euroopa eesrindlikumaid riike," ütles maaeluminister Tarmo Tamm. "Selle eest tuleb tunnustada meie tublisid mahetootjaid ja mahetoodangu oskuslikke väärindajaid, mahesektori esindusorganisatsioone ja kõiki neid inimesi, kes mahetoitu väärtustavad."

"Mahetootmise areng on jõudnud sinnamaale, kus tegutsemas on juba teine põlvkond mahetootjaid. Ka tänavusel parima mahetootja konkursil on mitmeid, kes on võtnud toomise üle oma vanematelt ja otsivad uudseid tehnoloogilisi võimalusi ettevõtte arendamiseks," ütles Airi Vetemaa Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutusest. "Parima mahetoote konkursil osalejate hulgas on juba aastaid mahetöötlemisega tegelejate kõrval ka mitmeid uusi tulijaid ja uudseid tooteid. Hea meel on tõdeda, et toodete valik on laienenud liha- ja piimatoodete grupis. Kuigi enamik konkursil osalejatest on käsitöönduslikke tooteid pakkuvad väikeettevõtjad, on kohalikud mahetooted ka tavakaubanduses järjest paremini kättesaadavad."

Parima mahetootja tiitlile kandideerivad:

Aasa Mesi OÜ, Raimo Mihkelson, Pärnumaa – mesindus

Andruse mahe- ja turismitalu OÜ, Madis Tiik, Saaremaa – lambakasvatus

Lauri-Jaani OÜ / LaJa OÜ, Tiit Mansberg, Läänemaa – teraviljakasvatus, lihaveise- ja lambakasvatus, töötlemine

Raismikuoja OÜ, Märtin Rõõmussaar, Järvamaa – teraviljakasvatus, töötlemine

Saareõue OÜ, Ivar Baumann, Pärnumaa – lihaveisekasvatus, teraviljakasvatus

Vormsi MT OÜ, Ege ja Gert Kanarbik – lihaveisekasvatus

Parima mahetoote konkursile esitati kokku 41 toodet 21 töötlejalt. Nende hulgas on piima-, liha- ja teraviljatooteid, alkohoolseid ja karastusjooke ning snäkke ja maiustusi. Kell 10.00–16.00 toimub Vabaõhumuuseumis Sassi-Jaani talu õuel ka kodumaiste mahetoodete laat ja degusteerimine, kell 12.00–13.00 saavad leivapäeva külastajad valida publiku lemmikmahetoote.

2016. aastal valiti Eesti parimaks mahetootjaks Biomari OÜ. Parim mahetoode 2016 oli Tori Jõesuu Siidri- ja Veinitalu OÜ „Ökosiider Vintage 2015“ Brut.

Parima mahetootja ja -toote konkurss toimub kaheksandat korda. Konkursse korraldab Maaeluministeeriumi tellimusel Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus koostöös Mahepõllumajanduse Koostöökoguga. Parim mahetoode valitakse koostöös Eesti Kulinaaria Instituudiga.

Parima mahetootja ja -toote konkursside võitjad kuulutatakse välja pühapäeval, 17. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis Kolu kõrtsi ees kell 15.00 toimuval auhinnatseremoonial.