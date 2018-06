Puhkenud õied andsid korraliku kevadise meesaagi, ent põud teeb kahju

Ta räägib, et samas polnud mesilased selliseks õitemereks veel valmis: "Suur õitsemine oli hea, aga liiga kiiresti läks kuumaks. Pered ei olnud veel välja arenenud, kui võilill õitsema hakkas."

Eelmine aasta olnud samuti saagirikas ning üle-eelmine aasta veel parem. Suure meesaagi tõttu polnud siin siis Suurmanni sõnul enam nii palju kohta läti ja leedu meemüüjatele, kes vahepeal meie turgudele tükkisid.

"Mesinik on täiesti looduse rüpes ning see, mille ta saab, sellega peab ka rahul olema. Kõik ülejäänud on juba vanajumala kätes," ei soovi Lõuna-Eesti mesinik liialt spekuleerida.