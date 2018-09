Puidutöösturid taunivad metsakaitsjate tegevusi poliitikakujundamisel

“Meie tänased otsused määravad selle, millised metsad on meie lastel- ja lastelastel. Tänasest Eestist on pool metsamaa ja oleme Euroopas absoluutses tipus loodukaitsealade mahu poolest. Paraku on suur osa meie metsast vananev või juba surnud. Oleme Euroopa tipus ka surnud puude arvukuses. Meie vastutada on see, et Eestis oleks ka 50 ja 100 aasta pärast ilusad ja tugevad metsad ning selle saavutamine eeldab teadmisi, tööd ja koostööd,” lisas Kase.

EMA koordinaator Linda-Mari Väli vastus

On muidugi kurb kuulda, kui suure tööstusharu esindaja taunib rahvaorganisatsiooni protsessis, mille eesmärgiks on Keskkonnaministeerium ka ise välja kuulutanud "ühiskondliku kokkuleppe saavutamise". Eriti kurb on, kui sellist seisukohta edastatakse valeväidete abil.

Esiteks juhiksin tähelepanu, et kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (www.eestimetsaabiks.ee) on midagi palju enamat kui Facebook´i grupp. Niisugune mulje võib ehk pealiskaudsele kõrvalseisjale jääda, aga kui meie tegevusse süveneda, siis peaks ilmnema, et meie arsenal on märksa laiem.

Mittetulundusühinguna oleme osalenud nii kohtuprotsessides (hetkel näiteks Nursipalu raadamise küsimuses) kui mitmete teiste juhtumite lahendamise juures. Need on meieni jõudnud inimeste kaudu üle kogu Eesti, kellega kohtume enamasti isiklikult, et asjaoludest selge pilt saada. Sellise juhtumimenetluse tulemusel oleme muu hulgas päästnud ära ilusad metsad Harku järve ääres ja Lohusalu mere ääres, mis ilma meiepoolse sekkumiseta oleksid tõenäoliselt kinnisvaraarenduse tõttu hävinud, kusjuures ehituskeeluvööndi vähendamise hinnaga. Samuti on meil õnnestunud päästa mitmeid Tallinna väärispuid, millele oli tehtud puudulik ekspertiis ja mis ilma meie sekkumiseta oleksid samuti hävitatud. Ning need on vaid mõned näited meie tegevusest viimase pooleteise aasta jooksul.

EMPL-i esimees on eksinud, väites, et EMA on ainus organisatsioon, mis esineb kõigis neljas töögrupis. Ka Erametsaliidu esindajad osalevad nelja töörühma töös. Samas - kui Erametsaliidul on neli erinevat isikut kindlalt kaasatud, siis EMA esindajana on neljas kohas märgitud "Linda-Mari Väli", mis tähendab, et kuigi oleme saanud alamtöörühmadesse asendajaid saata, siis suurde töörühma saab tulla vaid üks esindaja. See omakorda tähendab, et ei ole võimalik säilitada alamtöörühmades valitsenud proportsionaalsust, kuna ühel inimesel on kõigi spetsialistide ees võimatu ühekorraga kaitsta nii meie metsandusliku programmi sotsiaalseid, kultuurilisi, ökoloogilisi kui majanduslikke aspekte. Selleks on vaja siiski nelja inimest.

Kuna viimasel suure töörühma kohtumisel lasti sisse vaid üks EMA esindaja, jättes ülejäänud kolm koordinaatorit ukse taha, siis ei olnud EMAl võimalik ka seista endale võetud ülesannete kõrgusel ehk kõigi nelja alamtöörühma probleemikaardistuste kaitsmisel.

Juhin tähelepanu ka sellele, et ükski EMA esindaja pole üheltki töögrupi koosolekult välja marssinud ning piketiähvardusel endale osalejaliikmeid saanud. Viimasel suurel ühistöörühmade kohtumisel saime vaid nõutava võimaluse kasutada kõiki asendusliikmeid - Martin Luiga seisis ökoloogia eest, Mati Sepp kultuuri, Indrek Vainu majanduse ja mina sotsiaalia. Seekordsel ühistöörühmade kohtumisel sai osaleda vaid Vainu.

Eesti- Metsa ja Puidutööstuse liidul on õigus, kui ta toob välja meie võrdlemisi suure kaitstavate alade pindala, ent lisaks sellele, on meil ka Euroopa Liidu riikidest teiseks kõige intesiivsem raie (OECD andmetel). Rangelt kaitstavad alad üksi ei taga ökosüsteemide jätkusuutlikkust ega ka metsa ühiskondlike ja kultuuriliste väärtuste säilimise tagamist.

Lisaks sellele märgin ära, et EMPL-i esindajad, kes räägivad palju sellest, et ei tohi olla emotsionaalne, on töörühmade kohtumisel kodanikuühenduste esindajatega äärmiselt üleolevad ja ebaviisakad, pidevalt tehakse solvanguid, teatakse, et me segame tööd, küsitakse, miks me üldse siin oleme, ja nõnda edasi. Pean ausalt tunnistama, et selliste inimestega ei ole lihtne töötada. Soovitaksin EMPL-i esindajatel igatahes ka avalikkuse pilgu eest varjul toimuvatel kohtumistel viisakust säilitada. Kindlasti aitaks see meid metsandusprobleemide lahendamisele lähemale.