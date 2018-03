Puitbrikett on sel talvel suur defitsiit, turbabriketti aga enam ei toodetagi

“Puitbriketiga on hullumaja, kõik küttekontorid on sellest tühjad,” öeldi üleeile ostuhuvilistele Rapla Küttekontorist.

“Puitbrikett on otsas!” kinnitati ka Rapla Kütteärist.

Maaleht võttis seepeale ette väikese sõeluuringu Eestimaa teistessegi paigusse ning selgus, et puitbriketiga on peaaegu kõikjal kitsas käes. Mitmed küttekontorid on toonud seda sisse ka Lätist, isegi Venemaalt, kuid nappus on ikkagi.

“Täna hommikul kell 9 tuli rekatäis puitbriketti sisse ja paar tundi hiljem pühkis laomees ruumi puhtaks, järgmine reka tuleb reede hommikul,” kosteti üleeile ühest teisest Tartu küttekontorist ostusoovi peale.