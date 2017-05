PULL LUGU PALAL: Pull pandi piimavankri ette

Kõigile hea tuju tekitamiseks jäädvustati kunagine külamehe nali Palal piimavankrit vedava pulli kujuna.

Pala paisjärve kõrvale väikesele künkale hiljuti püsti pandud kunstiteosest on lühikese ajaga saanud ümbruskonna üks ligitõmbavamaid turismiatraktsioone. Asjale lisab kaalu seegi, et see jutustab kohapeal tõesti sündinud lugu, mitte ei ole väljamõeldis, millega muidu tihti tahetakse loorbereid lõigata.

Lugu selline, et otsustas kord külamees – see võis olla nii 90 aastat tagasi või veidi vähem – vingerpussi mängida ning rakendas Pala meiereisse sõiduks hobuse asemel vankri ette pulli. Naeru ja nalja saigi palju, meierei juures tehti piltegi.

Koduteel aga nosis heinamaal lehmakari, kes ei jätnud pulli meeli külmaks. Ei pidanud pull mehe ohjaharudest enam midagi, vaid tormas omapäi karja hulka, vanker killadi-kolladi järel. Külamees lendas ühele poole vankrit, piimanõud teisele poole. Oli tükk tegu, et pull koos vankriga jälle koduteele saada.

Mehe jaoks oli juhtunu küll naljast kaugel, aga külarahval lõbu laialt.

Pulli kuju Pala paisjärve kõrval. Rein Raudvere

„Paari aasta eest märkasin ühel näitusel toda meierei juures tehtud fotot ning leidsin, et see väärib jäädvustamist, kuju püstitamist. Otsisin kunstnikke, kuni sain kaubale lätlastega Riia lähedalt,“ räägib idee autor Jozsef Weinrauch, Pala vallavanem.

Vallavalitsuse tellitud pullikuju on tehtud metallkarkassile, täidiseks polüuretaanvaht ja klaasriie. Vanker, hobuse rakmed ja piimanõud on saadud ümbruskonnast.

Suure tee ääres ei jää kuju märkamata ka möödasõitjatele, kes seda uudistamas käivad ja nalja kaasa naeravad. Sihuke pull lugu Palal.

Rein Raudvere