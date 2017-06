Punarinnad kaaperdasid Võhma küla jaanitule

Võhma külas Saaremaal pidid korraldajad improviseerima ja püsti panema varuvariandina mini-jaanitule, sest varakult kokkukogutud lõkkematerjali sisse oli lind pesa teinud.

Võhma külaseltsi esimees Laila Harjus rääkis Saarte Häälele, et lõkkematerjal koguti platsile kokku maikuus talgupäeva ajal. Ühel päeval pani maja perenaine aga tähele, et tulevase jaanilõkke ümber lendleb valvsa pilguga suleline, kes kõike ümbritsevat hoolega jälgib. “Lähemal vaatlusel selgus, et väike punarind on endale sinna pesa teinud,” sõnas Harjus.

Kuna jaanipäev tahtis ikkagi pidamist ja jaanituli süütamist, otsustati kaaperdatud lõkkematerjalist veidi kaugemal püsti panna natuke pisem jaanituli, mis oma eesmärki aga edukalt täitis.