“Ärarääkimise” otsene mõju on see, et enamik tigudest, kelle tõstan kopsikusse või pihku, ei tõmbu oma kotta, nagu tavaliselt tehakse, kui ohtu tajutakse. Tigu pigem ajab oma tundlad, mille otsas tillukesed silmad, õieli, ja jälgib, kuhu ta läbi õhu mu sõrmede vahel “lendab”.

Üks värskemaid ärarääkimisi pildistamiseks käis liblikaga, kevadvaksikuga, kes lipsas vaateväljast kiiresti läbi – oli vaid võimalik tuvastada, et koerliblikas või päevapaabusilm ta kindlasti ei ole.