Puudega tütre ema süüdistab linnvalitsust soovimatuses teda aidata

Sügava liitpuudega teismelise tütre ema Kaja Laus süüdistab Kuressaare linnavalitsust soovimatuses abistada teda invalifti paigaldamiseks vajalike dokumentide koostamises.

“Linnavalitsus ei ole mind liftiküsimuses grammigi aidanud, pigem on takistusi ette veeretatud,” ütles kortermaja esimesel korrusel elav üksikema Kaja Laus. Tema hinnangul ei ole senistest kirjadest, telefonikõnedest ega sotsiaalosakonna ametnikega kohtumistest midagi kasu olnud.

13aastase tütre trepist üles-alla kandmine käib emale üle jõu ja põhjustab tugevaid seljavalusid. Sestap hakkas Laus probleemile lahendust otsima. Juba 2014. aastal koostas Astangu keskkonnakohanduste ja abivahendite teabekeskus tema kodu kohta hinnangu, kus on ka soovitus kasutada trepist liikumiseks trepitõstukit.

Linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Kairit Lindmäe sõnul on nad kursis Kaja Lausi pere keerulise olukorraga. "Oleme kaardistanud erinevaid lahendusi: mil viisil korterit kohandada, millised abivahendid oleksid abiks, et laps saaks korterist õue liikuda. Oleme seda teemat Kaja Lausiga korduvalt arutanud, kuid ta ei ole huvitatud teiste võimaluste leidmisest, sest tema soov on lifti paigaldamine," sõnas Lindmäe.

