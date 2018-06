Raamatukoguhoidjad tähistasid üle Eesti siltidega sada jutupeatust

Kolmapäeval toimub Tartus vaid üks kord etendamisele tulev lavastus, millega avatakse esimesed viidad linnaruumis, mis on seotud tuntud kirjanduslike paikadega, ja avalikustatakse kogu üle-eestiline JutuPeatuse projekt.



Kell 20 Kaarsilla juurest algavasse rongkäiku on oodatud kõik huvilised, kes saavad osa kordumatust teatraalsest rännakust kirjandusmaailma. Etenduse on lavastanud Kaija M. Kalvet teatrist Must Kast ning see on kõigile tasuta. Rongkäiklavastus lõpeb täpselt kell 20.45 Inglisillal, millest August Sang on kirjutanud oma luuletuses „Mälestus“:



„Mul meelde tuleb kauge kevad.

Peal taevas on kui akvarell.

All orus toomed õilmitsevad.

Kolmveerand üheksa lööb kell.“