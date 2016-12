"Ära tegime!," rõõmustab Raasiku vallavanem Raivo Uukkivi valla Facebooki lehel. "Täna saab juba öelda, et tegime ära. Mitteametlikult saime esimest korda Raasiku valla ajaloos näha registris rahvastikuregistri alusel rahvaarvu numbrina ümmargust viit tuhandet."

Mitteametlikult seetõttu, et ametlik number lüüakse lukku 01.01 seisuga ja esimest korda põhjusel, et kuni ametliku fikseerimiseni võib see nr veel muutuda ja seda ka väiksemas suunas.

Raasiku kodanikukampaania elanike saamiseks algas valla sünnipäeval 12.märtsil .

"Kampaania viimase kahe kuu kohta pean ütlema esmalt, et meie ettevõtmine äratas tähelepanu üle riigi ja mida edasi kampaania edenes, seda enam positiivset tagasisidet saabus ning pakuti erinevat abi kampaaniasõnumi levitamiseks," lausus Uukkivi ning rõhutas, et " Meie kampaania ei olnud pelk vastandumine riigile, me ei osalenud kohtulahingutes (kuigi avaldasime osalejatele toetust), me ei süüdistanud kedagi põhjuseta ja avalikult, me ei hakanud avalikult leheveergudel (eriti Sõnumitoojas) võitlema anonüümsete ja/või kuulujuttudel põhinevate süüdistustega ega ka meie FB lehele postitatud demagoogiliste sõnumitoojatega. Me olime igati aupaklikud naabrite suhtes."

Raasiku kampaania ehitati üles peamiselt kogukonna austusele ja kodukoha armastusele rõhudes. Juba kampaania alguses otsustati, et kui paar nädalat enne tähtaega on näha, et valitud viisil vajalikul hulgal inimesi ei leia, alles siis pannakse välja peibutis.

"Tagantjärgi tarkusega väidan, et me olime võidule lähedal juba siis kui arutasime kas keerame ühe vindi veel peale ja paneme auhinna välja," tõdes Uukkivi. "Rõhutan veelkord eksisid need, kes arvasid – Raasiku valla inimest saab registrisse vaid ja ainult millegagi ostes. Õigel teel olid need, kes kampaania algusest alates olid veendunud – Raasiku kogukond on tugev ja teeb isejätkamiseks kõik endast oleneva."