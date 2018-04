Radari jälgedes: Euroopasse haihtunud vineerikoormaid saanuks jälgida imepisikese vidina abil

Aare Mukk on seda meelt, et kaubasaadetised, eriti säärased, mis läkitatakse tellijale, kellega pole varem asju aetud, tasub varustada GPS-signaalil põhineva kaugjälgimise seadmega. Kasvõi igaks juhuks, sest sellise nn S-Track valvuri kasutamine maksab ühekordse rahapaigutusena vähem kui paarsada eurot, kaubalastide väärtus aga võib küündida sadade tuhandete eurodeni.

„Kaugjälgimine võib osutuda kindlustuslepingust otstarbekamaks,” nendib Mukk. „Vähemalt üks täiendab teist ja see juhtum kadunud vineerikoormatega just seda tõestab. Olnuks reaalne võimalus pärast pettuse ilmsikstulekut tuvastada vähemalt seda, kus asvad koormas olnud alused. See aga olnuks juba käegakatsutav jälg, mida Briti politseil kontrollida.”

Ta pakub välja, et konkreetse viineerisaadetis oleks võinud varustada GPS-jälgimisseadmega, mille oleks võinud peita näiteks mõne aluse alumisele küljele, pealiskaudse pilgu eest varjatult. Kuna seadmel on patareitoide ja signaali saadab see välja juhuslikult näiteks korra ööpäeva jooksul, peab aku vastu mitu aastat. Asukoht antakse edasi koordinaatides paari-kolmemeetrise täpsusega.

Ning mis kõige tähtsam – et signaal väljub S-Trackist vaid juhuslikul ajahetkel ja harva, siis on seda detektori ehk radaripüüdja ehk skänneriga keeruline avastada. Iga seadmest väljuv nn piiks kulutab akut, siis mida harvem neid piikse väljub, seda pikema aku kestvuse see tagab.

Skänner on seade, millega signaaliallikas välja peilitakse. Kui see on tehtud, kasutavad kurikaelad jammerit, et risustada eetrit ja nõnda raadiomüraga summutada väljasaadetav signaal.

Kui skänner mingi aja vältel midagi ei tuvasta, siis eeldab suli, et koormal, masinal või kaubal GSM/GPS kaitse puudub. Kui tuvastab, siis lülitab ta aga sisse jammeri ning hakkab otsima GSM/GPS kaitseseadet.

Aare Mukk iseloomustab jammmerit kui labast generaatorit, mis tekitab ainult müra ja segab elu. Müra tekitamine eetrisse on keelatud ja selliseid müraallikaid peilib välja sideamet.

Seda saab teha ajal, kui jammer on aktiivne ja sestap ei soovi kurikaelad neid kuigi kaua järjest ühes kohas töös hoida. Jälgimisseadet ennast on aga seda keerulisem avastada suure veoauto küljest, kus selle peitmiseks ja maskeerimiseks on tuhandeid võimalusi.

Kui kaup on probleemideta tõelise tellijani jõudnud, saab üsna lihtsalt korraldada kaalult kergete ja mõõtmetelt väikeste GPS-vidinate Eestisse tagasisaatmise, näiteks mõne kullerfirma teenust kasutades ja selle eest ehk vaid kümmekond eurot makstes.