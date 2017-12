Seega on järgmise aasta eelarve miinuses. Mitte suures, kuid märgilisena mõjub defitsiit juba seetõttu, et praegusel majanduskasvu ajal oleks loogiline koguda ülejääki, mida kasutada nigelamatel aegadel. Teistpidi on tegu ainsa eelarvega, mille praegune Jüri Ratase valitsus on saanud algusest peale nii koostada kui ka järgmisel aastal kogu ulatuses ellu viia saab. See peaks näitama ka valijale, kuidas Keskerakonna–IRLi–sotsiaaldemokraatide võimuliit riigi rahandusega toime tuleb.

Paljusid riigitöötajaid ootab selle eelarvega ees kõrgem palganumber, riik suunab lisaraha tervishoiu- ja sotsiaalkuludeks, aga kõige suuremaid laineid tekitas ühiskonnas juba varem otsustatud asi – maksureform, kus võetakse neilt, kes teenivad rohkem, ära võimalus kasutada maksuvaba tulu.