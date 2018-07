Rahandusministeerium: Eestit ei ole võimalik rohkemate toetuste saamiseks kaheks piirkonnaks jagada

Rahandusministeerium juhib tähelepanu sellele, et muutunud reeglite tõttu ei ole võimalik Eestit rohkemate Euroopa struktuurivahendite saamiseks kaheks piirkonnaks jagada.

Kaul Nurm viitab Maalehe veebis teisipäeval ilmunud arvamusloos „Jagame Eesti Euroopa Liidu toetuste taotlemisel ja rakendamisel kaheks piirkonnaks“ rahandusministeeriumi hinnangule, mille järgi võiks Eesti kaheks piirkonnaks jagamise tulemusel saada 700 miljonit eurot rohkem struktuurivahendeid.

Rahandusministeerium teatab, et paraku on see hinnang aegunud. Samuti soovib ministeerium tähelepanu juhtida ELi statistika kogumise määruste nõuetele piirkondade rahvaarvu kohta, millega autor ei ole arvestanud.

Ministeeriumi kommentaar:

Valitsusel on võimalus otsustada, kui palju ja milliseid Eesti piirkondi struktuurivahendite toel edendatakse. Eesti-sisene toetusvahendite jaotus on siseriiklik otsus ja seda on võimalik muuta ka ilma Eestit kaheks piirkonnaks tegemata. Järgmise, 2021–2027 perioodi struktuurivahendite planeerimise protsess seisab veel ees.