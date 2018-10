Rahuleiva konverents Eestis ja Lätis: koostöö on arengu mootor

Rahuleiva projekt ühendab Saksamaad ja 11 Kesk- ja Ida-Euroopa riiki.

„Esimest korda toimus Rahuleiva konverents kahe riigi koostöös,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm. „Mul on väga hea meel, et saime seda teha ühiselt heade lõunanaabritega. Usun, et oleme kõik ühel nõul väites, et koostöö on arengu mootor, koostöö puudumine aga oluline pidur.“

Konverentsi teemaks oli koostöö mitmel tasemel: riikide vahel, riigiasutuste ja kodanikulagatuste vahel, samuti koostöö kohalikul tasandil.

Projekti sõnumid

Rahu ja rahvastevaheline üksteisemõistmine on jätkusuutliku põllumajanduse eeldus. Jätkusuutlik põllumajandus aitab säilitada rahu ja rahvastevahelist üksteisemõistmist. Jätkusuutlik põllumajandus on majanduslikult eluvõimeline, aga samal ajal ka ökoloogiliselt ja sotsiaalselt jätkusuutlik. Säästev Euroopa põllumajandus aitab kaasa ka maailma äratoitmisele.

Konverentsil arutleti väljakutsete üle, mis tekivad koostöö edendamisel nii piirkondlikult kui ka rahvusvahelisel tasandil. Püüti leida vastus küsimusele, kas koostöö on eesmärk või tööriist eesmärgi saavutamisel. Samuti räägiti kõige mõjusamatest koostöö vahenditest põllumajanduses.

Arutleti ka selle üle, kuidas tugevdada koostööraamistikku ja kuidas kohalikku kogukonda oluliste otsuste tegemisse kaasata. Samuti kuulati parimaid rahvusvahelise ja piirkondliku koostöö näiteid.

Konverentsi korraldasid Eesti Maaeluministeerium, Läti Põllumajandusministeerium, Eesti Rukki Selts ja Latvian Rural Advisory and Training Centre.